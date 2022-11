Stop poluarii cu substante periculoase! Campania de control al ITM Timis

Inspectoratul Teritorial de Munca Timis desfasoara campania de control privind managementul substantelor chimice, in perioada 06.11.- 09.12.2022.Inspectia Muncii este autoritatea competenta pentru controlul aplicarii legislatiei de implementare a prevederilor regulamentului REACH (regulamentul privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice) in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin legea nr. 326/2013 de modificare a legii nr.349/2007, privind ... citeste toata stirea