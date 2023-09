Fundatia Filantropia din cadrul Mitropoliei Banatului, impreuna cu partenerii sai institutionali din Grupul de Actiune Locala GAL Timisoara, a organizat, in cadrul proiectului "Informare, Calificare si Angajare - ICA" finantat prin POCU, "Bursa Locurilor de Munca - ICA", joi.Evenimentul a avut in obiectiv sa contribuie la reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate aflate in zona de interes a proiectului.Scopul urmarit cu ... citeste toata stirea