StorySeed - Festival de Storytelling si Invatare Experientiala in Timisoara

Asociatia Parinti in Dialog alaturi de Babel Scoala si Liceu lanseaza invitatia catre publicul larg pentru StorySeed, un festival dedicat Artei Povestirii (Storytelling), multilingvismului si expresivitatii in educatie. Aflat la a doua editie, festivalul se va desfasura in perioada 4-6 octombrie in Timisoara, sub tema "Alive", si va aduce impreuna copii, profesori, parinti pedagogi si artisti din mai multe tari europene, pentru a explora cum poate invatarea sa devina mai vie si captivanta. ... citește toată știrea