STPT explica de ce tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat

Societatea de Transport Public Timisoara atentioneaza ca, in perioada 09-10.04.2022, ca urmare a lucrarilor de asfaltare ce se vor desfasura pe Strada 1 Decembrie 1918, traficului rutier pe tronsonul in lucru va fi inchis.Astfel, in zilele de 09.04.2022 (de la prima ora) si 10.04.2022, tramvaiele liniilor 6a si 6b vor circula deviat pe urmatorul traseu: Gara de Est - Piata Badea Cartan - Piata Traian - Piata 700 - Catedrala Mitropolitana - Piata Sf. Maria - Piata Balcescu - Bulevardul Liviu ... citeste toata stirea