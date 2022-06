STPT. Mijloacele de transport in comun vor circula dupa graficele de vacanta. Iata programul

Societatea de Transport Public Timisoara atentioneaza ca, incepand de marti, 14.06.2022, mijloacele de transport in comun vor circula dupa graficele de vacanta.Iata programul:autobuzele liniei Expres 2 vor opri si in statiile "Oituz" - sensul spre Iulius Mall, cat si in statia "Piata Marasti" (statia liniei 17 la intrare pe str. Oituz) - sensul spre Continental.Prelungirea liniei 23 pana la Gara de Est, respectiv Calea Buziasului intersectie cu str. Magnoliei. Pe sensul Gara de Est - ... citeste toata stirea