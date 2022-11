Strategia interculturala a Timisului, elaborata in aceste zile la Palatul Administrativ

Specialistii din mai multe domenii dezbat, timp de trei zile, la Timisoara, in cadrul mai multor laboratoare din cadrul proiectului EU-BELONG - O abordare interculturala a integrarii migrantilor in regiunile Europei. In cadrul discutiilor are loc elaborarea strategiei interculturale a judetului.Marti, a fost deschisa de Alin Nica, presedintele CJ Timis, seria laboratoarelor de invatare din cadrul proiectului EU-BELONG - O abordare interculturala a integrarii migrantilor in regiunile Europei, ... citeste toata stirea