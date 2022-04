Strazi fara apa rece in Timisoara, dar si in Remetea Mare si Sag

Luni, 2 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Sag pentru lucrari de mentenanta la statia de tratare. In perioada 2-6 mai, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Remetea Mica pentru lucrari de spalare a rezervoarelor de inmagazinare si a retelei de distributie. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si sunt o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de distributie. ... citeste toata stirea