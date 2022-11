Student ID card, la U.V.V.G. Arad

Debutul anului universitar 2022-2023 la universitatea aradeana a fost marcat de implementarea sistemului ISIC (International Student Identity Card). ISIC este singurul student ID card care atesta, la nivel global, statutul de elev, student, masterand sau doctorand. ISIC este un proiect UNESCO si este singura legitimatie studenteasca recunoscuta oriunde in lume. Aproximativ 6.000.000 de studenti, elevi si cadre didactice sunt in comunitatea ISIC, iar din acest an, si studentii UVVG.In curand, ... citeste toata stirea