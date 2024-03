Studenta de la Medicina va fi inmormantata in rochie de mireasa. Anchetatorii au fost socati de cruzimea ucigasului

Andreea, studenta de la Medicina ucisa de colegul gelos va fi condusa astazi pe ultimul drum, in rochie de mireasa. Intre timp, au aparut noi informatii despre modul in care a actionat criminalul. Dupa ce a ucis-o pe Andreea, tanarul i-a curatat trupul de sange si i-a aranjat parul in jurul gatului, ca sa-i ascunda ranile. Zilele acestea, criminalul va ajunge la Bucuresti, acolo unde va fi supus unei expertize psihiatrice, pentru a stabili daca a avut sau nu discernamant. Anchetatorii au gasit ... citește toată știrea