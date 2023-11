Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara, Asociatia Studentilor USAB United Student's si Societatea antreprenoriala studenteasca USVT au dezbatut in data de 9 noiembrie 2023, in Aula Magna, conferinta cu tema: "Consumul de droguri intre mit si realitate".Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis, reprezentata de Adela Sleam - comisar sef de politie, impreuna cu studentii celor 6 facultati ale USV.Peste ... citeste toata stirea