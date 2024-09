Studentii de la UVT invata sa fie lideri de la unii dintre cei mai influenti lideri din mediul de afaceri

In perioada 23-27 septembrie 2024, Universitatea de Vest din Timisoara si Future of Leadership Institute organizeaza, in premiera in Regiunea de Vest, proiectul de leadership "Becoming a Leader". Acest program de experienta transformationala este destinat studentilor care doresc sa isi dezvolte abilitatile de leadership, sa interactioneze si sa invete de la unii dintre cei mai influenti lideri din mediul de afaceri.Acest program de excelenta ofera participantilor ocazia de a invata secretele ... citește toată știrea