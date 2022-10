Studentii Facultatii de Muzica si Teatru din cadrul UVT, in Festivalul -concurs international Remus Georgescu

Studentii Facultatii de Muzica si Teatru din cadrul UVT vor participa la trei evenimente din cadrul Festivalului-concurs international Remus Georgescu, organizat de Filarmonica "Banatul" Timisoara.Primul concert cu studentii - ECOMOZAIC - va avea loc la Bastionul Theresia in data de 17 octombrie.Protagonistii celui de-al doilea concert sustinut de studentii nostri - ECOSEMNAL - ii va avea in prim-plan pe membrii ansamblului Percutissimo, coordonat de Doru Roman; acest concert va avea loc in ... citeste toata stirea