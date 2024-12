Studentii si cadrele didactice din UPT au experimentat viitorul mobilitatii electrice

Peste 250 de studenti si cadre didactice din Universitatea Politehnica Timisoara s-au inscris pentru un drive-test cu modelele Y si 3 de la Tesla, in cadrul unui eveniment organizat marti, 10 decembrie 2024, in parcarea Bibliotecii UPT. In baza parteneriatului dintre Universitatea Politehnica Timisoara si Tesla, care au obiective comune in ceea ce priveste obiectivele de sustenabilitate, evenimentul a reprezentat o oportunitate de a experimenta viitorul mobilitatii electrice.De-a lungul zilei, ... citește toată știrea