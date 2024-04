Studentii UVVG, magistrati pentru o zi in sala de judecata a Palatului Justitiei din Arad

Studentii Facultatii de Stiinte Juridice din cadrul Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad au simulat ieri un proces in instanta. Actiunea a fost organizata intr-o sala de judecata a Palatului Justitiei din Arad, subiectul dosarului constand intr-o valiza cu droguri descoperita de politisti in cadrul unui control de rutina.Regia a fost stabilita in cele mai mici detalii de studentii anului III ai Facultatii de Stiinte Juridice din cadrul UVVG. Completul de judecata a fost compus din ... citește toată știrea