Studii de Securitate, un program universitar disponibil la UVVG

Specializarea in Studii de Securitate este disponibila in oferta educationala a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad pentru anul universitar 2024-2025. Inscrierile la acest program se pot face pe platforma online de admitere a universitatii Inscriere Online - Admitere 2024 (uvvg.ro) pana in 23 septembrie a.c.Programul de studiu in domeniul securitatii este una dintre cele mai noi specializari oferite de universitatea aradeana. Desi noua, aceasta se bucura de un succes deosebit, in ... citește toată știrea