Studiu ISF: Nu mai poate exista prosperitate fara educatie financiara. Romania creste in topurile de specialitate, iar asta se vede deja in felul in care investim

Venind in completarea unui amplu studiu OECD care masoara nivelul de educatie financiara in 39 de tari, Institutul de Studii Financiare (ISF) a dezvoltat o cercetare care merge in detaliile nivelului de cunostinte si de implicare din Romania, un demers absolut necesar pentru o tara care are printre obiectivele strategice cresterea gradului de educatie financiara. Semnele progresului se vad mai ales la nivel practic, in conditiile in care romanii utilizeaza tot mai mult produse si servicii ... citește toată știrea