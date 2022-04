Subofiter de la DGPI Timis - UM 0962, condamnat definitiv pentru dezertare

Curtea Militara de Apel Bucuresti a pronuntat verdictul final in dosarul in care Adriana Pescariu, plutonier in cadrul Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) a Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de dezertare."Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpata plt. Pescariu Adriana impotriva sentintei penale nr. 58/22.12.2021 pronuntate de Tribunalul Militar Timisoara in dosarul nr.85/751/2020. Obliga pe apelanta inculpata la ... citeste toata stirea