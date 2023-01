Superconcert marca Viniloteca si FITT, de 3x mai energic, cu trupele BMJ Trio, AXiS si Phunk Smugglers

In sala de spectacole a Casei Tineretului din Timisoara, de pe str. Aries 19, va avea loc, in 4 februarie, un concert marca Viniloteca si FITT, de 3x mai energic, alaturi de trupele BMJ Trio, AXiS si Phunk Smugglers.Accesul va incepe la ora 19:00, iar concertul, la ora 20:00.BMJ Trio (Big Man James): trio blues-rock initiat de compozitorul, vocalistul si chitaristul italian Giacomo Cassoni. Trupa va performa in Timisoara piesele din ultimul sau album, Step Into The Real Life, care imbina ... citeste toata stirea