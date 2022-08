Superdistractie timp de 8 zile! Zilele Aradului 2022

Ca in fiecare an, in luna august, Aradul este in sarbatoare. Ziua Municipiului Arad, declarata prin Hotararea nr. 296 din 21 august 2004 a Consiliului Local al Municipiului Arad, este dedicata zilei de 22 august 1834, zi in care Aradul a primit in mod solemn Titlul de Oras Liber Regesc din partea imparatului Francisc I.Zilele Aradului se vor desfasura timp de opt zile, in perioada 20 - 28 august 2022, cu un program cultural artistic extrem de ... citeste toata stirea