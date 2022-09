Suporterii lui Poli Timisoara au provocat un scandal dupa meciul cu Otelul Galati, Au intervenit jandarmii, care au amendat 8 persoane

Jandarmii au intervenit, sambata, intr-un conflict in care au fost implicati suporterii unor echipe de fotbal. Drept urmare a acestui incident, opt persoane au fost sanctionate contraventional.Astfel, sambata, in jurul orei 15,30, un grup de persoane care se deplasa spre iesirea din municipiul Galati, in momentul in care a ajuns la intersectia strada Brailei cu Drumului de Centura, a coborat din masina atunci cand au vazut la o terasa un alt grup care purta insemnele echipei de fotbal Otelul ... citeste toata stirea