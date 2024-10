Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia - in 37 scoli din Timis, 2.191 de elevi si 120 de profesori

In cadrul campaniei "Tacerea e tot violenta. Vocea ta e solutia!" a demarat de la inceputul anului scolar, iar politistii Biroului Siguranta Scolara au fost prezenti in randul elevilor din judetul Timis pentru a-i informa cu privire la modul de actiune in situatii dificile.In acest sens, au fost desfasurate 102 activitati educativ-preventive in cadrul a 37 de unitati de invatamant din judetul Timis, beneficiari fiind 2.191 de elevi si 120 cadre didactice.Astfel, elevilor le-au fost ... citește toată știrea