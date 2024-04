Tanar, acuzat de tentativa de omor, dupa ce a provocat intentionat un accident rutier, vrand sa se sinucida

Un lugojean este acuzat de tentativa de omor dupa ce a provocat intentionat un accident rutier. Tanarul, care in 2022 avea 19 ani, a intrat cu masina intentionat intr-un autoturism. Procurorii timisoreni au preluat dosarul de la colegii lor din Lugoj si acum au anuntat ca au finalizat cercetarile, scrie lugojinfo.ro."In data de 24.01.2022, in jurul orei 15:00, pe fondul unor discutii contradictorii cu tatal sau si cu intentia declarata de a se sinucide, inculpatul, in timp ce conducea un ... citește toată știrea