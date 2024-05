Tanar aproape lesinat, depistat de politistii locali pe marginea Podului Traian

Politistii locali aflati in patrulare in zona Podului Traian de la intersectia Splaiului Tudor Vladimirescu cu Bdul 16 Decembrie 1989, au observat, in jurul orei 11.00 dimineata, o persoana care statea intinsa, in stare de semiinconstienta, pe marginea podului.Imediat au trecut la verificarea starii de sanatate a barbatului, precum si la identificarea acestuia, stabilind ca se numeste T.F., are 36 de ani si este din Timisoara.Totodata, la efectuarea controlului corporal, s-a constatat ca ... citește toată știrea