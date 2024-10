Tanarul de 25 de ani, care a murit in accidentul cumplit de la Giulvaz, plecase sa-i cumpere un biberon bebelusului sau abia nascut

Un tanar de 25 de ani a murit, marti, intr-un accident rutier petrecut intre localitatile Peciu Nou si Giulvaz din judetul Timis, pe ceata, dupa ce masina pe care o conducea a intrat pe contrasens din cauza unui caine care i-a sarit in fata. Tanarul plecase de acasa pentru a cumpara un biberon fiului sau nascut cu cinci zile in urma.Potrivit localnicilor din comuna Giulvaz, judetul Timis, cei doi soferi implicati in accidentul dintre Peciu Nou si Giulvaz locuiau la doua strazi distanta, la ... citește toată știrea