Noi informatii ies la iveala despre tragedia care s-a petrecut sambata dupa-masa la balastiera apartinatoare de Zabrani, judetul Arad. Tanarul de 29 de ani care a murit decapitat de un cablu, in timp ce se dadea cu ski jetul, era de profesie medic la Timisoara si a venit in timpul liber sa se distreze cateva ore impreuna cu un grup de prieteni, scrie specialarad.ro.Desi lacul unde este balastiera, care este creat in urma excavarilor, nu este deschis publicului larg pentru astfel de activitati, ... citeste toata stirea