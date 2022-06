Taraboiul din Valea Uzului

Se acutizeaza un grav conflict interetnic in Valea Uzului. Campul de confruntare este cimitirul, in suprafata de 5.000 de metri patrati, din Judetul Harghita. Unde sunt ingropate 1.306 de persoane, militari ucisi in primele doua razboaie mondiale. Incepand din 2019, aici se confrunta din ce in ce mai violent nationalisti romani cu nationalisti maghiari. Taraboiul, in loc se se calmeze, se acutizeaza. Care este motivul?Concluzia la care am ajuns este ca autoritatile locale si centrale au ... citeste toata stirea