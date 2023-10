Devenit deja traditional in Universitatea de Stiintele Vietii Timisoara USVT, Targul Cluburilor a reunit in data de 10 octombrie 2023, peste 500 de studenti din anul 1 si nu numai.Obiectivul este sa prezinte bobocilor oportunitatile de dezvoltare, facilitatile, obiectivele, cat si proiectele clubului USVT, sa incurajeze studentii sa se implice in activitatile extracuriculare derulate de cluburi si organizatii.Club USVT este structura care reuneste cele 10 cluburi si organizatii studentesti ... citeste toata stirea