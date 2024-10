Targul Cluburilor de la Universitatea de Stiintele Vietii din Timisoara

Targul Cluburilor de la Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara (USVT) este un eveniment anual dedicat studentilor, in special celor din primul an, pentru a descoperi oportunitatile de implicare in diverse activitati extracurriculare.La editia din acest an, care a avut loc pe data de 01 octombrie 2024, au participat peste 500 de studenti - boboci, care au avut ocazia sa exploreze activitatile celor peste 10 cluburi si organizatii studentesti din cadrul ... citește toată știrea