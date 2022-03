Targul de constructii, instalatii si decoratiuni interioare revine la Expo Arad

Targul international Confort Construct & Instal isi deschide din nou portile la Expo Arad, in perioada 8-10 aprilie 2022. Cel mai mare eveniment de constructii si instalatii din Vestul Romaniei, organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad, aduna in fiecare an firme din Romania si Ungaria, targul fiind vizitat de mii de persoane, specialisti, agenti economici si public larg."Dupa cum stiti, activitatea din complexul Expo Arad s-a reluat in conditii de maxima siguranta sanitara. ... citeste toata stirea