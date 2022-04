Teatrul Basca Timisoara cu productia TURNUL nominalizat la premiile AFCN 2021

Productia TURNUL #urmatorulnivel, regizata de Alexandru Mihaescu si realizata de Teatrul Basca din Timisoara impreuna cu Stageon, a fost nominalizata la premiile Administratiei Fondului Cultural National 2021.Productia TURNUL este o premiera atat pentru Timisoara cat si pentru teatrul Basca, fiind prima experienta care foloseste tehnologia de realitate virtuala in prezentarea unui produs cultural, care pune in valoarea spatiul in care a fost filmata, Turnul de Apa din Iosefin. Evenimentul de ... citeste toata stirea