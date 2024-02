Teatrul National din Timisoara, doua nominalizari la Premiile UNITER 2024

Juriul de nominalizari pentru Premiile UNITER, compus din criticii de teatru Cristina Rusiecki, Alina Epingeac si Octavian Szalad, a facut publica lista de nominalizari. Teatrul National din Timisoara are deosebita bucurie sa anunte ca actorul Marin Lupanciuc a fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cel mai bun actor in rol principal pentru personajul sau din spectacolul EXOD de Marius Ivaskevicius, in regia lui Oskaras Korsunovas. Cunoscutul regizor lituanian a incredintat foarte tanarului ... citește toată știrea