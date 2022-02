Joi, 3 martie, de la ora 19, in sala Mare, Teatrul National din Timisoara readuce pe scena un personaj celebru: Nora, in Nora. O casa cu papusi. Partea a doua, de Lucas Hnath, in regia lui Radu Iacoban.Nora se reintalneste cu sotul pe care l-a parasit acum 15 ani, sfidand toate normele vremii si luandu-si viata in propriile maini pentru a regla problema juridica. Desi este construit pe arhitectura sociala a epocii, spectacolul Nationalului timisorean este de o modernitate frapanta. Prin ... citeste toata stirea