Teatrul Portabil incheie frumos "Voci portabile pentru comunitate", la Timisoara

Teatrul Portabil Timisoara anunta ca Voci portabile pentru comunitate se incheie frumos, in aceste zile in care suntem cu totii mai orientati spre identitatea noastra comunitara, cu prilejul Zilei Nationale.Proiectul a fost finantat din fondurile stranse in cadrul evenimentului Timotion - Timisoara se misca! organizat de Clubul Sportiv Asociatia Alergotura si Fundatia Comunitara Timisoara si reprezinta calatoria organizatorilor alaturi de ... citeste toata stirea