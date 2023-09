HELLA Romania a organizat, in parteneriat cu Casa Auto Timisoara - Mercedes-Benz, HELLA Technology Day 2023, in cadrul careia au fost prezente realizarile companiei si s-a explorat viitorul industriei automotive.Masina fara sofer, motorul electric, excelenta umana - acestea au fost temele principale abordate in 28 septembrie, pe parcursul evenimentului HELLA Technology Day, gazduit de Iulius Congress Hall Timisoara.Conferinta a avut doua parti. Prima a fost rezervata speakerilor principali, ... citeste toata stirea