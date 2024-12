Teleconferinta lui Ceausescu din 17 decembrie 1989: "Intr-o ora sa fie restabilita complet linistea in Timisoara" - video

In urma revoltelor de strada din 16 decembrie, Radu Balan si Ilie Matei au solicitat si interventia armatei din Timisoara. Comandantii celor doua divizii MapN au trimis patrule inarmate, dar fara munitiei, in oras. Insa, manifestarile au luat amploare. Asa se face ca a doua zi a inceput sa soseasca sprijin masiv de la Bucuresti.La Militia Timis a sosit un grup de ofiteri de securitate si militie, sub comanda generalului Emil Macri, seful Directiei a II a Securitatii Statului si generalul ... citește toată știrea