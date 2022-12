Temperaturi de 14 grade in Banat, de Revelion

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat cum va fi vremea in toata tara in perioada 26 decembrie 2022 - 8 ianuarie 2023, in perioada sarbatorilor. Astfel, vremea se va incalzi usor in toata Romania pana pe 1 ianuarie, iar apoi temperaturile vor incepe sa scada. Probabilitatea de precipitatii este mai ridicata in intervalul 27 - 31 decembrie si dupa 4 ianuarie.In Banat, valorile termice vor fi in scadere in primele zi le din interval pana la medii ale maximelor de 7 grade ... citeste toata stirea