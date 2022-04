Temperaturi mai mici decat cele normale in urmatoarele doua saptamani

Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele specifice perioadei in urmatoarele doua saptamani (25 aprilie - 8 mai), in aproape toate regiunile tarii, cu maxime de 24 de grade Celsius si minime de zero grade, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in prima parte a intervalului, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 25 aprilie - 8 mai 2022.In Banat, in perioada 25 - 27 aprilie, media maximelor va fi de ... citeste toata stirea