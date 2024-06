Tenorul STEFAN von KORCH in premiera in recital la MARIA RADNA open air pe 5 Iulie impreuna cu soprana IRINA BAIANT

Lipova Symphonic City MARIA RADNA open air - unul din cele mai mare evenimente in aer liber dedicate muzicii culte din tara, il va avea in acest an in prim-plan in seara de 5 iulie pe tenorul STEFAN von KORCH. Solistul va oferi iubitorilor de armonii simfonice un recital extraordinar printre ale carui repere se vor numara "La Donna e mobile", "O Sole Mio" sau "La Danza"si va imparti scena de pe platoul Basilicii MARIA RADNA cu soprana IRINA BAIANT - invitata special in cadrul evenimentului. ... citește toată știrea