Deja fiind foarte bine familiarizat cu rolul Camille de Rosillon, tenorul Stefan von Korch este invitat cu acest rol in opereta Vaduva vesela pusa in scena pe 14 februarie la Opera Natonala Romana din Timisoara.Despre prezenta in rolul Camille de Rosillon la Opera Romana din Timisoara, Stefan von Korch a marturisit urmatoarele:"Prezenta in fata publicului Operei din Timisoara e o incantare si o onoare, iar o noua versiune a rolului pe care l-am jucat in mai multe variante regizorale la Iasi ... citeste toata stirea