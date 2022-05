Terenuri de 2,4 milioane de euro, pentru care a primit spaga politistul din Giroc retinut de procurorii DNA, urmau sa ajunga la doi parlamentari

Aurelian Gird. Foto: girocchisoda.roProcurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 mai 2022, a suspectului Gird Aurelian, agent de politie in cadrul Postului de Politie Giroc, judetul Timis, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata.In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care ... citeste toata stirea