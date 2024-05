TESZT 2024 vine cu o oferta de 20 de spectacole

Razboaiele care fac ravagii in prezent, urmarile pandemiei COVID si criza economica, frica resimtita tot mai puternic si insinuata de mass-media, incalzirea globala - toate acestea reprezinta noi provocari pentru umanitate si reconfigureaza din mers regulile lumii in care traim.Pentru o schimbare reala, este nevoie de curaj si abordari noi, iar TESZT arata - prin selectia sa - ca teatrul oglindeste precis paradigma fluida in care traim.Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" organizeaza, in ... citește toată știrea