In weekendul acesta, Societatea de Transport Public Timisoara va invitam la doua evenimente muzicale pe tramvaiul platforma din Piata Unirii.Sambata, 26 august, ora 20:30 - Concert Blue SyncTrupa Blue Sync a luat nastere in septembrie 2022 ca un jam session saptamanal intre prieteni. Fiecare membru al trupei a avut si are diferite proiecte muzicale, dar acum este pentru prima data cand vor canta impreuna in aceasta formula, cu un set acustic. Stilurile abordate sunt blues/ country/ soft ... citeste toata stirea