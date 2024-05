This side of Paradise, vineri, la Art Encounters Timisoara

Art Encounters organizeaza vernisajul expozitiei "Marius Bercea: This side of Paradise", in 31 mai de la ora 19.00, la sediul permanent al Fundatiei Art Encounters din bdul. Take Ionescu 46C (Casa ISHO, etaj 1), Timisoara.Expozitia va putea fi vizitata in perioada 31 mai -17 august , si va putea fi vizitata de marti pana sambata, intre orele 12:00 - 18:00, oferind cate un tur ghidat in fiecare sambata de la ora 17:00.Organizata de Art Encounters si co-finatata de AFCN si Centrul de Proiecte ... citește toată știrea