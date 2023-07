Era nascut in 16 iulie 1940 si se bucura de vara sa, in fiecare an, la fel. Tiberiu Ceia, vocea Banatului, dintr-o familie banateano-ardeleana, spunea: " Io mi-s din Caras si din Bihor". A plecat dintre noi in martie, anul acesta, dar vocea sa nu va pleca niciodata. "Frumoasa vecina noastra", cantarea iubita de toti banatenii, si nu numai, era din sufletul sau minunat de artist, anima sute de oameni la o petrecere, si zeci de mii, la o emisiune de televiziune.Tiberiu Ceia era un generos, ... citeste toata stirea