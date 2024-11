TikTok, muma si ciuma, la alegere!

Seara trecuta (luni, 25 noiembrie), l-am descoperit pe cetateanul german, Dominic Fritz, in direct, la Antena 3. Desi pana nu demult, acelasi cetatean reclama "etica" postului, care a facut destule devoalari in campania electorala pentru alegerile locale, referitoare la candidatul Fritz, acum parea relaxat, statea degajat, pe spatele scaunului, precum in un boss in spatiul propriu, cu burta la vedere, fara nicio regula vestimentara de televiziune. Trec peste asta, sunt impresionata de ipocrizia ... citește toată știrea