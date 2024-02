Declaratiile exagerat de optimiste ale primarului Dominic Fritz au fost contrazise de realitate. In loc de cei 1,5 milioane de turisti promisi, Timisoara a fost Capitala Culturala Europeana, a adus, in intreg judetul Timis, doar 344.654 de turisti, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica. Contraperformanta este cu atat mai evidenta cu cat, in 2007, adica in urma cu 17 ani, ajungeau in judetul Sibiu, in anul in care municipiul devenea Capitala Culturala Europeana, ... citeste toata stirea