Timisoara 2023 - Novi Sad 2022. Vernisaj, la Helios, cu artisti vizuali veniti din opt tari dunarene

Sambata, 11 iunie, la galeria Helios din piata Victoriei Timisoara, a avut loc vernisajul expozitiei Art on the Stream, in prezenta curatorilor si a artistilor participanti veniti din 8 tari.Galeria Helios si Galeria 28 din Timisoara gazduiesc intre 11-24 iunie 2022 expozitia care face parte din proiectul international itinerant de arta contemporana intitulat "Art on the Stream".Proiectul este coordonat de catre managerul cultural Marton Mehes, Viena si Swantje Volkmann "Kulturreferentin" ... citeste toata stirea