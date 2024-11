Timisoara 35: Sulyok Tamas, presedintele Ungariei, viziteaza capitala Banatului la evenimentele de celebrare a Revolutiei din decembrie 1989

Cu ocazia implinirii a 35 de ani de la Revolutia din Timisoara, Fundatia Integratio din Timisoara, Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, Parohia Reformata "Noul Mileniu" si Parohia Reformata din Timisoara-Cetate organizeaza o serie de evenimente in perioada 13-15 decembrie 2024, in Timisoara."Noi, comunitatea maghiara, avem datoria sa tinem aprinsa flacara Revolutiei si spiritul Timisoarei, pentru ca, in urma cu 35 de ani, in jurul Bisericii Reformate din Cetate s-a format o ... citește toată știrea