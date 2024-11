Timisoara a gazduit Festivalul International de Funambulism, prima editie, in aceasta toamna, unde Bega a devenit scena de mari dimensiuni. Capitala Echilibrului a adus impreuna artisti locali si internationali pe malul apei are s-a transformat intr-o lume de poveste, prin fire si structura de echilibru de 5,30m inaltime, intre Parcul Alpinet si Parcul Catedralei. Timisoreni si turisti au avut parte de o experienta uimitoare in care au descoperit povestea Begai prin ochii lui Ageb, zana firului ... citește toată știrea