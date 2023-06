Vehiculele parcate ilegal in diferite zone din Timisoara vor putea fi acum ridicate mai usor de pe strazi. Primaria a achizitionat un vehicul special dotat in acest scop. Cu ajutorul acestuia se vor putea ridica vehiculele care blocheaza accesul in curti, blocuri, linii de tramvai sau drumuri publice."Am achizitionat o noua masina de ridicari pentru a elibera accese la curti si blocuri, linii de tramvai si drumuri publice de masinile care le blocheaza abuziv. Timisoara e un oras mare ... citeste toata stirea